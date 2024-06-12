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Aydın'da çıkan yangın 3 evde hasara yol açtı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin avlusundaki depoda çıkan yangının sıçradığı 3 ev hasar gördü. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 ev hasara uğradı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin avlusundaki depoda çıkan yangının sıçradığı 3 ev hasar gördü.

Camikebir Mahallesi Hürriyet Sokak'ta Emin Kaya'ya ait evin avlusunda bulunan eşya dolu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan evlere de sıçradı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 ev hasara uğradı.

Kaynak: AA / Güncel

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