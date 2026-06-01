Kozan'da 2 Yayla Evi Yandı, Buca Belediye Başkanı Gözaltına Alındı, Cinayet Şüphelisi Olarak Aranan Eş, Olay Sonrası Video Çekip Yakınlarına Gönderdi, Mersin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı, Kastamonu'da Cami Çıkan Yangında Yandı

3) CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANAN EŞ, OLAY SONRASI VİDEO ÇEKİP YAKINLARINA GÖNDERMİŞ

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Nurgül'ün eşi olan Erkan Aslan'ın olayı gerçekleştirdikten sonra cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan da hayatını kaybetti.

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın şüpheli eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

4) MERSİN'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçedeki Arslanlı Mahallesi Erdemli-Karaman Ayrancı kara yolunda meydana geldi. İlhan E. yönetimindeki 06 EAB 904 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet S. idaresindeki 33 AYY 234 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

5) CAMİ ÇIKAN YANGINDA YANDI

KASTAMONU'nun Daday ilçesinde bağlı Kayı köyü Merkez Camisi'nde yakın çıktı. Yangında, cami kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kayı köyü Merkez Camisi'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürerek çevredeki yapılara ve köye sıçramasını önledi. Cami kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı