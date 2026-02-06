Haberler

Aydın'da buzağı hırsızlığına 4 tutuklama

Aydın'da buzağı hırsızlığına 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir buzağıyı çaldığı belirlenen 4 kişi, polisin yaptığı operasyonla tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken 'Adalet Mülkün Temelidir' ifadelerini kullandı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde ovada otlayan buzağıyı çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yazın, 'Adalet Mülkün Temelidir'" dedi.

Koçarlı'da A.A.'nın otlaması için ovaya bıraktığı buzağısı önceki gün çalındı. A.A., durumu Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, olay yerinde bir otomobile ait teker izlerine rastladı. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, bölgeden ayrılan şüpheli 4 kişinin bulunduğu bir araç tespit edildi. Araçtaki şüphelilerin Rıza Duru (34), Mehmet Cıvaklı (37), Mustafa Eroğlu (45) ve Ali Doğu (38) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde, olay anında uyuşturucu etkisinde olduklarını, buzağıyı çalıp sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler adliyeden çıkartılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Yazın, 'Adalet Mülkün Temelidir'" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar

Depremden yeni görüntüler: Hastalar sürünerek kaçmaya çalıştı
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar