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Aydın'da iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'da iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayın, alacak meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde önceki gün bir kişinin iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda Ramazan Kurt'un iş yerinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aranan A.K. gözaltına alındı.

Dün de 3 kişinin teslim olmasının ardından yakalananların sayısı 4'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, Y.K, E.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kurt ve şüpheliler arasında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öğrenildi.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta telefon malzemeleri satışı yapan Ramazan Kurt, iş yerinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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