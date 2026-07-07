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Aydın'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde beton mikserinin çarptığı 70 yaşındaki Feriştah Kaya hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

B.Y'nin kullandığı 09 AOS 509 plakalı beton mikseri, Nazım Hikmet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya'ya (70) çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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