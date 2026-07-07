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Beton mikserinin çarptığı yaya öldü

Beton mikserinin çarptığı yaya öldü
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Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışan Feriştah Kaya'ya beton mikserinin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaya hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Aydın'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Feriştah Kaya'nın hayatını kaybettiği olayın, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, trafiğin durduğu sırada, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Kaya'ya, bu sırada hareket eden beton mikserinin çarptığı anlar yer alıyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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