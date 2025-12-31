Haberler

Aydın'da av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki genç öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 22 yaşındaki İlhan Yıldız av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki genç hastanede öldü, 1 kişi gözaltına alındı.

Akpınar Mahallesi'nde İlhan Yıldız'a (22) ait evde silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Evin bahçesine giren ekipler, Yıldız'ı yerde hareketsiz gördü.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürülen genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Av tüfeğinin ateş edilmesi sonucu öldüğü tespit edilen Yıldız'ın yanında bulunan akrabası T.Y. (28), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
