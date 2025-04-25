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Aydın'da Antik Kent Yakınında Yol Çalışması Sırasında İnsan Kemikleri Bulundu

Aydın'da Antik Kent Yakınında Yol Çalışması Sırasında İnsan Kemikleri Bulundu
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Aydın'da Tralleis Antik Kenti yakınlarında gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarında, büyük boyuttaki taşların arasında insan kemikleri ve kremasyon küpleri bulundu. Buluntular, Roma dönemine ait olarak değerlendiriliyor.

Aydın'da Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yol yenileme çalışmasında insan kemikleri bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde, bölge arkeolojik sit alanı olduğu için Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri eşliğinde yol yenileme çalışması yaptı.

Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan çalışma esnasında, büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan insanların kül ve kemiklerinin koyulduğu kremasyon küpler çıktı.

Küpleri inceleyen müze görevlileri, çok sayıda kemik buldu.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Özer Aksoy, gazetecilere, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol kazılarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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