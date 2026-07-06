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Aydın'da amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü jandarma uzman çavuş Yalçın Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde amcasının kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü jandarma uzman çavuş hayatını kaybetti.

Kakkalan Mahallesi'nde meydana gelen kazada Yalçın Ç. (32) idaresindeki 09 E 7080 plakalı motosiklet, amcası Y.Ç'nin (55) kullandığı 09 AFN 789 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Yalçın Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazada hayatını kaybeden Yalçın Ç'nin İzmir'in Bornova ilçesindeki Bornova Destek Tabur Komutanlığında jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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