Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu, hassas terazi ve dijital malzeme ele geçirildi.

Aydın'ın 5 ilçesinde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 89 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu, 28 kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ve 24 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 89 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na sürpriz baskın

Sürpriz baskın! Arabaya bindiği gibi oraya gitti
ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu

Türk taraftara unutamayacağı bir an yaşattı
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı

Gruptan çıkamadıklarını sandı, maç biter bitmez üzüntüden yere yığıldı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu