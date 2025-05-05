Aydın'da 12 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Aydın'da 12 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmeni ve insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen minibüsü, Aydın-İzmir Otoyolu Hıdırbeyli mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtakilerin kimlik bilgilerini kontrol eden jandarma, 12 kişinin düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.