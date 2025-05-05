Aydın'da 12 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmeni ve insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen minibüsü, Aydın-İzmir Otoyolu Hıdırbeyli mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçtakilerin kimlik bilgilerini kontrol eden jandarma, 12 kişinin düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel