Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Germencik ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidan dikildi. Etkinlikte, ağustos ayında yangın nedeniyle zarar gören alanda fidanların dikimi gerçekleştirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidan dikildi.
???????Gümüşköy Mahallesi'nde, ağustos ayında yangın çıkan alanda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik Cumhuriyet Başsavcısı Alper Özdemir ile daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
Ağustos ayındaki yangının bölgede 180 hektarlık alana zarar verdiğini anımsatan Kaymakam Gülenç, ağaçlandırma için emeği geçenlere teşekkür etti.
Bölgeye 500 kızılçam fidanı dikildi.