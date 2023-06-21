Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kenti sağlıklı altyapıya ve güvenli yollara kavuşturmak amacıyla hız kazandırdığı çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde sıcak asfalt ve kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının öneminin büyük olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışmalarımızı ilçemizin her köşesine yayarak, vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Kent genelinde yol yapım çalışmalarının devam edeceğini de belirten Çerçioğlu, "Sorumluluk alanımızdaki bütün yolları kaliteli hale getiriyoruz. Yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Vatandaşlarımıza yapacağımızın sözünü verdiğimiz bütün yolları yapacağız. Biz çalışıyoruz, Aydın kazanıyor" diye konuştu.