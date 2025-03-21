İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Aydilge, Adem Amcayı Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydilge, 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendirmek üzere balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek ile bir araya geldi. Ziyaret, filmdeki 14 yıllık dostluğun hikayesinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Sanatçı Aydilge, Adem amcayı ziyaret etti

Aydilge, Adem amcaya misafir oldu

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren Aydilge, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.

Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapımda ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti. Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title