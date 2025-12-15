Aydem Enerji, CDP A Listesi'nde yer aldığını duyurdu

AYDEM Enerji, bu yıl 6 grup şirketiyle çevre raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldığını duyurdu. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji'nin ise CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinde üst üste dördüncü kez A – Liderlik Seviyesi notu aldığı aktarıldı.

Aydem Enerji, grup şirketleri Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik, Gdz Elektrik ve Elsan ile çevre raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda Global A Listesi'nde yer aldığını duyurdu. Şirketler, tüm değer zincirinde emisyon azaltımına yönelik yol haritaları, yenilikçi projeleri ve şeffaf raporlama kültürleriyle CDP tarafından üst seviyede derecelendirildi.

Grup şirketlerinden Aydem Yenilenebilir Enerji, 2024 sonuçlarına göre 'İklim Değişikliği' ve 'Su Güvenliği' kategorilerinde üst üste dördüncü kez 'A – Liderlik Seviyesi' notu alarak başarıya imza attı. Aydem Yenilenebilir Enerji, iklim krizine yönelik etkili eylemleri, şeffaf raporlama yaklaşımı ve su yönetiminde gösterdiği yüksek performansla küresel ölçekte şirketlerin değerlendirildiği CDP Global Liderler A Listesi'nde (CDP Global Leaders - A List), üst üste dört yıldır her iki kategoride birden yer alarak konumunu pekiştirdi.

Grup şirketlerinden Elsan da 'İklim Değişikliği' kategorisinde üst üste üç yıldır A Listesi'nde yer alma başarısını gösterirken; Aydem Perakende, Gediz Perakende, Adm Elektrik ve Gdz Elektrik şirketleri de notlarını B'den A'ya yükseltti.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Aydem Enerji CEO'su Serdar Marangoz, CDP İklim Değişikliği Programı Global A Listesi'nde 6 grup şirketiyle birlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Operasyonlarımızın her alanında şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik odağıyla yürüttüğümüz çalışmalar, bu yıl da CDP'nin Global A Listesi'nde 6 grup şirketimizle yer almamızı sağladı. CDP'den aldığımız bu başarı, tüm faaliyetlerimizde çevresel etkiyi azaltmak ve kaynak kullanımında verimliliği artırmak için yürüttüğümüz çalışmaların küresel düzeyde onaylandığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla, daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."