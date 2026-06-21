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Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde, şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Melek Kutlu (58) hayatını kaybetti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, şofbenden sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan Melek Kutlu (58), dün gece saatlerinde duş almak için banyoya girdi.

Uzun süre banyodan çıkmayan Kutlu, ağabeyi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Kutlu'nun şofbenden sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kutlu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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