Ayasofya'da Kitap Yakma Girişimi: Zarar Oluşmadı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nde gerçekleşen kitap yakma girişiminde caminin zarar görmediğini duyurdu. Eylemi gerçekleştiren kişi tutuklandı ve sağlık kuruluşunda müşahede altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 11 Temmuz'da yaşanan kitap yakma girişimi sonrasında camide herhangi bir zararın oluşmadığını bildirdi.

VGM'den yapılan açıklamada, eylemi gerçekleştiren kişinin, görevliler tarafından fark edilmesi üzerine, zarar yaşanmadan gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren madde bağımlısı şahsın, tutuklanmasının ardından bir sağlık kuruluşunda müşahede altına alındığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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