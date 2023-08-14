Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'ın Vefatı

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki başsağlığı dileklerini iletti.

ANKARA'nın Ayaş İlçe Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden kıymetli dava arkadaşımız, Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Ayaşlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Demirbaş'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.