Ayancık'ta Masal Anlatımı ve Origami Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde Atatürk Halk Kütüphanesi tarafından masal anlatımı ve origami etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte gönüllü Filiz Özyurt tarafından masal anlatımı ve origami yapımı gösterildi.

Kütüphane sorumlusu Betül Zengin, AA muhabirine, etkinlikle çocukların dinleme, anlama ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Miniklerin etkinliğe gösterdiği ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Zengin, "Benzer etkinlikler düzenli aralıklarla devam edecektir. Tüm öğrencilerimizi kütüphane etkinliklerine katılmaya davet ediyorum." dedi.