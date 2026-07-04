Ayakları misinaya dolanan martıyı balıkçılar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ayaklarına misina dolandığı için deniz yüzeyinde çırpınan martı, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı. Durumunun iyi olduğunun anlaşılan martı, yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Alanya Kalesi açıklarında bugün tekneyle balık avlayan iki amatör balıkçı, su yüzeyinde hareket etmekte zorlanan martıyı fark etti. Yanına yaklaşan balıkçılar, martının ayaklarına misina dolandığını ve bu nedenle uçamadığını gördü. Bitkin haldeki martıyı zarar vermeden tekneye alan balıkçılar, kuşun ayaklarına dolanan misinayı temizledi. Kontrolün ardından yara almayan martı, balıkçılar tarafından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Balıkçılar, martıyı kurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı