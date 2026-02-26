Haberler

Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia ederek 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia eden M.U., iki kişiye saldırarak yaraladı. Şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'da camide ayakkabısının çalındığını iddia ederek saldırdığı 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Selahaddin Eyyubi Camisi'nde teravih namazı sonrası cemaatin camiden ayrıldığı esnada birçok suç kaydı bulunan M.U'nun ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek, bundan cami görevlilerini sorumlu tuttuğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs, Cami Derneği görevlisi M.E.B'ye fiziki müdahalede bulunmuş, kendisini darbetmiştir. Olay sırasında Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A'ya da saldırarak burnunun kırılmasına sebebiyet vermiştir. Olay sonrası yaralanan personel darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayette bulunmuştur. Saldırgan şahıs emniyet güçlerimizce bu sabah yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı