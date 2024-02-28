- Axiom Mission 3 mürettebatı başarılı uzay görevinden Dünya'ya dönüş yaptı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı : " Türkiye'nin uzaydaki rolünü güçlendirdik"

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki başarılı misyonun ardından Axiom Mission 3 mürettebatı, Dünya'ya sağ salim döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye'nin uzaydaki rolünü güçlendirdik. AX3 boyunca çok şey başardık, ama bu sadece başlangıç" dedi.