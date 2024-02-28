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Axiom Mission 3 mürettebatı başarılı uzay görevinden Dünya'ya dönüş yaptı

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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki başarılı misyonun ardından Axiom Mission 3 mürettebatı, Dünya'ya sağ salim döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Türkiye'nin uzaydaki rolünü güçlendirdik. AX3 boyunca çok şey başardık, ama bu sadece başlangıç' dedi.

- Axiom Mission 3 mürettebatı başarılı uzay görevinden Dünya'ya dönüş yaptı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı : " Türkiye'nin uzaydaki rolünü güçlendirdik"

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki başarılı misyonun ardından Axiom Mission 3 mürettebatı, Dünya'ya sağ salim döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türkiye'nin uzaydaki rolünü güçlendirdik. AX3 boyunca çok şey başardık, ama bu sadece başlangıç" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Dünya Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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