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Avusturya Entegrasyon Bakanı, Avusturya İslam Cemaati'nin yasaklanmasının gündemde olmadığını söyledi

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Avusturya İslam Cemaati'nin (IGGÖ) "siyasal İslam"a yönelik olası bir yasaktan etkilenebileceği yönündeki sözleri tartışmalara neden olan Aile, Entegrasyon ve Avrupa Bakanı Claudia Bauer, IGGÖ'nün yasaklanmasının gündemde olmadığını söyledi.

Avusturya İslam Cemaati'nin (IGGÖ) "siyasal İslam"a yönelik olası bir yasaktan etkilenebileceği yönündeki sözleri tartışmalara neden olan Aile, Entegrasyon ve Avrupa Bakanı Claudia Bauer, IGGÖ'nün yasaklanmasının gündemde olmadığını söyledi.

Bauer, kamu yayın kuruluşu ORF'nin Ö1 programında, IGGÖ'nün yasaklanabileceğine ilişkin ifadelerinin tepki görmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bauer, "IGGÖ'nün yasaklanması hiçbir şekilde gündemde değil ancak IGGÖ, farklı İslami kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor." dedi.

Bu kuruluşlardaki bazı kişilerin "radikal" olabileceğini savunan Bauer, söz konusu kişilere karşı harekete geçilmesi gerektiğini öne sürdü.

"Siyasal İslam" tartışması tepki çekmişti

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "siyasal İslam'ın" anayasal düzeyde yasaklanması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, 14 yaş altındakilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan yasa 1 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Bakan Bauer, yaptığı açıklamada, "siyasal İslam'ın" yasaklanmasına yönelik bir taslak üzerinde çalıştığını, bu kapsamda Müslüman Kardeşler ile diğer bazı İslami oluşumların da yasaklanmasını istediğini söylemişti.

Düzenlemenin IGGÖ'yü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin Bauer, "Bunun ihtimal dışı bırakılamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Hem söz konusu başörtüsü yasağı hem de hükümetin "siyasal İslam" çıkışları, çok sayıda sivil toplum örgütü, siyasetçi ve Müslüman kuruluşun tepkisine yol açmıştı.

IGGÖ'den yapılan açıklamada, "siyasal İslam" kavramının siyasi ve basındaki kullanımının geçmişte ayrım gözetmeyen suçlamalara yol açtığına dikkat çekilerek, bundan Avusturya hukuk düzeni içinde yaşayan Müslümanlar ile yasal olarak tanınan IGGÖ'nün de zarar gördüğü vurgulanmıştı.

Öte yandan, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, "İslamcı veya aşırı sağcı" olduğuna bakılmaksızın her türlü aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini ancak tartışmada dikkatli bir ayrım yapılmasının zorunlu olduğunu belirtmişti.

IGGÖ'nün Avusturya'da yasal olarak tanınan ve ülkedeki Müslümanları resmen temsil eden dini cemaat olduğunu hatırlatan Ludwig, "Onu, aşırılıkçı örgütlere karşı kullanılan araçlarla tehdit etmek, bu şehrin belediye başkanı olarak destekleyebileceğim bir adım değildir." değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA
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