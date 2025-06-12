Avusturya'da Okula Düzenlenen Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Yas İlan Edildi

GRAZ, 12 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'da bir okula düzenlenen ve ülkeyi derinden sarsan silahlı saldırının ardından üç günlük ulusal yas ilan edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, salı sabahı erken saatlerde ülkenin ikinci büyük kenti Graz'da gerçekleşen saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.