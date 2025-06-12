Avusturya'da Okula Düzenlenen Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Yas İlan Edildi

Avusturya'da Okula Düzenlenen Silahlı Saldırı Sonrası Ülke Genelinde Yas İlan Edildi
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Graz'da gerçekleşen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ağır yaralandı. Ülke genelinde üç günlük yas ilan edildi.

GRAZ, 12 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'da bir okula düzenlenen ve ülkeyi derinden sarsan silahlı saldırının ardından üç günlük ulusal yas ilan edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, salı sabahı erken saatlerde ülkenin ikinci büyük kenti Graz'da gerçekleşen saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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