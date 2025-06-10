Avusturya'da Okul Saldırısı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Avusturya'da Okul Saldırısı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın bir öğrenci olduğu ve olay sonrası intihar ettiği belirtildi. Polis, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

- Avusturya'da okula saldırı: 8 ölü

GRAZ - Avusturya'nın Graz kentinde bir okula gerçekleştirilen saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. Elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı.

Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.