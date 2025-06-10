Avusturya'da Okul Saldırısı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

- Avusturya'da okula saldırı: 8 ölü

GRAZ - Avusturya'nın Graz kentinde bir okula gerçekleştirilen saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. Elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı.

Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.