Avusturya'da Okul Saldırısı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın bir öğrenci olduğu ve olay sonrası intihar ettiği belirtildi. Polis, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
- Avusturya'da okula saldırı: 8 ölü
GRAZ - Avusturya'nın Graz kentinde bir okula gerçekleştirilen saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. Elde edilen ilk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.
Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı.
Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel