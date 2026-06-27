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Avusturya'da haziran ayı sıcaklık rekoru 39,1 dereceyle kırıldı

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Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Avusturya'da haziran ayına ait sıcaklık rekoru 39,1 dereceyle kırıldı. Viyana'da yaşlılar ve evsizler için serinleme alanları oluşturuldu.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Avusturya'da 39,1 dereceyle haziran ayının sıcaklık rekoru kırıldı.

Avusturya Meteoroloji Kurumuna göre, aşırı sıcaklar, özellikle ülkenin doğusunda etkisini artırarak sürdürüyor.

Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinin yanı sıra Yukarı Avusturya eyaletinin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 40 dereceye yakın seyrediyor.

Ülkede haziran ayına ait 38,6 santigrat derecelik sıcaklık rekoru, 39,1 santigrat dereceyle aşıldı. Önceki rekor, 2013'te Aşağı Avusturya'da ölçülmüştü.

Öte yandan, ülkede Ağustos 2013'te kaydedilen 40,5 santigrat derecelik rekorun da aşılması ihtimali bulunuyor.

Viyana'da "serinleme alanları" oluşturuldu

Ülkede aşırı sıcakların en yoğun hissedildiği bölgelerden başkent Viyana'da, özellikle yaşlılar, kronik hastalar, evsizler ve düşük gelirli kesimler için çeşitli önlemler alındı.

Viyana Belediyesi, kentin 20 bölgesinde vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği "serinleme alanları" oluşturdu. Klima ile 20-24 derece arasında tutulan bu alanlarda ücretsiz içme suyu, oturma alanları ve internet erişimi sağlanıyor.

Belediye ayrıca, kent genelinde yeni içme suyu çeşmeleri ve su püskürtme sistemleri kurarak vatandaşların serinlemesine imkan sağlamaya çalışıyor.

Avusturya Kızılhaçı da yaz boyunca başkentte kurduğu iki "Serinleme Merkezi"nde vatandaşlara ücretsiz serinleme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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