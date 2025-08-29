Avusturya Başbakanı Stocker'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Stocker, Der Standard gazetesine yaptığı açıklamada, Avusturyalı 26 eski diplomatın, hükümete İsrail'e yaptırım çağrısı yaptığı mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Stocker, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı iki telefon görüşmesinde, Gazze'de sivil halkın acı çekmesi ve yeterli yardım malzemesi dağıtılmamasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Stocker, İsrail hükümetine, "uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumunun kabul edilemez" olduğunu ve desteklenmeyeceğini vurguladı.

Avusturyalı diplomatların ortak mektubunda yer alan İsrail'e yaptırım çağrısına dair Stocker, "Bu, Filistinli sivil halk için tam olarak neyi iyileştirecek? Hamas'ın elinde. Rehineleri hemen serbest bırakabilir ve silahlarını teslim edebilir." yorumunu yaptı.

Avusturyalı 26 eski diplomat, hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı

Eski Dışişleri Bakanları Benita Ferrero-Waldner ve Peter Jankowitsch dahil Avusturyalı 26 eski diplomat, dün, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin Viyana hükümetine hitaben mektup yazmıştı.

Mektupta, "Gazze'deki insani felaket, Birleşmiş Milletler (BM), yardım kuruluşları ve Kızılhaç tarafından bile doğrulandı: Yarım milyondan fazla insan açlıktan ölmek üzere. Sayısız hayatta kalan ve hatta İsrailli askerler bile sistematik savaş suçlarını rapor ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Mevcut belgelere rağmen Gazze'deki sivillere yönelik kitlesel katliamı inkar eden söylemlerin "insanlık dışı" ve samimiyetsiz olduğu belirtilen mektupta, Gazze'de barış görüşmelerinin başlaması için Tel Aviv'e baskı uygulanması ve Avusturya'nın, değerlerinin ne anlama geldiğini açık ve cesurca ortaya koyması gerektiği kaydedilmişti.