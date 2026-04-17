Avusturalya'dan gelen turistlere Türkiye'ye girişte vize muafiyeti

AVUSTURALYA'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

