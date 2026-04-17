Avustralya Vatandaşlarına Türkiye İçin Vize Muafiyeti Kararı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde 90 gün süreyle vize muafiyetine kavuştu.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti getirildi.

Karar kapsamında, Avustralya vatandaşları her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince alınan kararın bugünden itibaren uygulanacağı belirtildi.

