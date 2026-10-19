Avustralyalı milletvekili Haines'e ofisi yakınında araç çarptı, sağlık durumu ciddi

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Avustralya'da milletvekili Helen Haines'in, Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, 2019'da parlamentoya seçilen bağımsız milletvekili Haines'e Victoria eyaletindeki ofisinin yakınlarında bir araç çarptı.

Polis, 43 yaşında olduğu tahmin edilen sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını, araçta bıçak ele geçirildiğini ve olayın kasıtlı olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, olayın ardından hastaneye kaldırılan Haines'in sağlık durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Olayın nedeni hakkında tahminde bulunmak için henüz erken olduğunu kaydeden Albanese, sürücünün terör bağlantısı olup olmadığının incelenmesi amacıyla terörle mücadele biriminin görevlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA