Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Silah ve Protesto Yasalarını Sıkılaştırdı

Yeni Güney Galler eyaleti, Sidney'in Bondi Plajı'nda gerçekleşen toplu silahlı saldırının ardından daha sert silah ve protesto yasalarını meclisten geçirdi. Silah reformları ve protesto yasağını içeren yasa, terör bağlantısı şüphesi olan kişilere yönelik silah kontrollerini sıkılaştırmayı öngörüyor.

Tasarı, onay için eyaletin parlamentosunun alt kanadına gönderildi.

14 Aralık'ta Yahudilerin Hanuka bayramının ilk gününün kutlandığı etkinliğe yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberler.com

