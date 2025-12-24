Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Silah ve Protesto Yasalarını Sıkılaştırdı

SİDNEY, 24 Aralık (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti, Sidney'in Bondi Plajı'nda düzenlenen toplu silahlı saldırı sonrasında daha sert önlemler getiren yeni silah ve protesto yasalarını meclisten geçirdi.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin çarşamba günü bildirdiğine göre yerel saatle 03: 00'ten önce yapılan oylamada 18'e karşı 8 oyla kabul edilen yasa tasarısı, silah reformlarını ve üç aya kadar protesto yasağını içeriyor. Yasa, terör bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik silah kontrollerinin sıkılaştırılmasını da öngörüyor.

Tasarı, onay için eyaletin parlamentosunun alt kanadına gönderildi.

14 Aralık'ta Yahudilerin Hanuka bayramının ilk gününün kutlandığı etkinliğe yönelik silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.