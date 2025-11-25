Haberler

Avustralya Senatosu'nda Burka Krizi: Pauline Hanson Uzaklaştırıldı

Aşırı sağcı senatör Pauline Hanson, burka giymesinin ardından Senato'dan 7 oturum uzaklaştırıldı. Dışişleri Bakanı Wong, Hanson's davranışını kınayarak, Müslüman toplumu hedef aldığını belirtti.

Avustralya'da aşırı sağcı, Müslüman ve göçmen karşıtı Tek Ulus (One Nation) partisi lideri Senatör Pauline Hanson, burkanın yasaklanması için yasa tasarısı sunmasının engellenmesi üzerine burka giymesinin ardından Senatodaki 7 oturumdan uzaklaştırıldı.

Hanson'ın dün burka giymesinin ardından Avustralya Dışişleri Bakanı ve Senato lideri Penny Wong'un, Hanson'ın Senatodan 7 oturum uzaklaştırılmasına yönelik kınama kararı teklifi oylandı.

Senatoda 55 kişinin onaylamasıyla çoğunluk sağlanan kınama kararında Hanson'ın tavrının ve burka giymesinin "din temelinde insanlarla alay etme ve onları kötüleme niyetli olduğu ve Müslüman Avustralyalılara saygısızlık teşkil ettiği" belirtildi.

Karara göre, Hanson, Senatonun sonraki 7 oturumundan uzaklaştırıldı.

Senato lideri Wong, yaptığı açıklamada, "Hanson, yaklaşık 1 milyon Avustralyalının mensubu olduğu ülkedeki ikinci en yaygın din olan inancı alay konusu yaptı ve kötüledi. (Hanson) Parlamentodaki ilk konuşmasında Avustralya'nın, benim gibi Asyalıların istilası tehlikesinde olduğunu söylemişti. Şimdi Müslümanları da bu listeye ekledi. Ben ise buradaki ilk konuşmamda onun gibi insanlar nedeniyle Avustralya'nın nefretle istila edilme tehlikesinde olduğunu söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Olay

Senatör Hanson, dün, Avustralya'da burka ve yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin yasaklanması için yasa tasarısı sunma izni verilmemesinin ardından "tepki göstermek amacıyla" burka giymişti.

Bunun üzerine oturumdan uzaklaştırılan Hanson'ın salonu terk etmeyi reddetmesinin ardından Senato Başkanı Sue Lines, oturumu yaklaşık 2 saat askıya almıştı.

Senatör Hanson, 2017'de de kamuya açık alanlarda burka giyilmesinin yasaklanması için Senatoya önerge vermiş, bunu gündeme getirmek için Senatodaki oturumda burka giymişti.

