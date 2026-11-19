Avustralya'nın ilk yerli yapım savaş gemisinin enkazı 128 yıl sonra bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'nın ilk yerli yapım savaş gemisi HMCS Spitfire'ın batığına 128 yıl sonra Queensland eyaleti açıklarında ulaşıldı.
Avustralya'nın ilk yerli yapım savaş gemisi HMCS Spitfire'ın batığına 128 yıl sonra Queensland eyaleti açıklarında ulaşıldı.
Avustralya Kraliyet Donanmasına ait mayın gemisinin, Piper Adası açıklarında 21 Ağustos 1898'de su alarak batan HMCS Spitfire'ın enkazına yönelik yürüttüğü kapsamlı arama çalışmalarını tamamladığı açıklandı.
Olası bir Rus işgaline karşı inşa edilen Avustralya'nın ilk yerli yapım savaş gemisinin batığının, batışından tam 128 yıl sonra, 21 Ağustos'ta Queensland eyaleti açıklarında keşfedildiği duyuruldu.
Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşfin daha önce duyurulmamasının, gemi batıklarını korumaya yönelik yasalar kapsamında devlet kurumları arasında yürütülmesi gereken bildirim süreçlerinden kaynaklandığı ifade edildi.
Queenslandlı yetkililer, HMCS Spitfire'ın batışından tam 128 yıl sonra bulunmasını "büyük talih" olarak nitelendirdi.
İngiliz Kraliyetine ait HMCS Spitfire, Kırım Savaşı döneminde olası Rus işgaline karşı koymak amacıyla 1855'te hizmete alındı ancak savaş, gemi kullanılmadan sona erdi.
Queensland eyalet yönetimi, Spitfire'ı 1885'te balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere özel mülkiyete devretti. Gemi, 21 Ağustos 1898'de Piper Adası açıklarında su alarak battı.