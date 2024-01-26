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Avustralya'nın doğusunu fırtına vurdu: 64 bin kişi elektriksiz

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Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletini vuran Kirrily Fırtınası nedeniyle 64 bin kişi elektriksiz kaldı. Hızı saatte 170 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

- Avustralya'nın doğusunu fırtına vurdu: 64 bin kişi elektriksiz

QUEENSLAND - Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletini vuran Kirrily Fırtınası nedeniyle 64 bin kişi elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Townsville şehrini Kirrily Fırtınası vurdu. Hızı saatte 170 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Queensland Eyalet Başbakanı Steven Miles, fırtına nedeniyle eyalette 64 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti. Ergon enerji şirketi, kesintilerin çoğunun Townsville şehrinde olduğunu aktardı. Avustralya Meteoroloji Bürosu fırtınayla birlikte şiddetli yağışın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunurken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ordu personelinin teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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