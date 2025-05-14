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Avustralya Liberal Partisi, Sussan Ley'i İlk Kadın Lideri Olarak Seçti

Avustralya Liberal Partisi, Sussan Ley'i İlk Kadın Lideri Olarak Seçti
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Avustralya'da Liberal Parti, 3 Mayıs genel seçimlerinde yaşadığı yenilginin ardından Peter Dutton yerine Sussan Ley'i ilk kadın lideri olarak seçti. Ley, parti toplantısında kadınların liderlik konusundaki önemine vurgu yaptı.

Avustralya'da Liberal Parti, 3 Mayıs'taki genel seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından parti lideri Peter Dutton'un yerine Sussan Ley'i ilk kadın lideri olarak seçti.

ABC News'un haberine göre, Liberal Parti 3 Mayıs'taki genel seçimlerde yaşadığı yenilginin ardından toplandı.

Seçimlerde Başbakan ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'e karşı yarışan Liberal Partinin lideri Dutton, parti toplantısında liderlik koltuğunu kaybetti.

Dutton'un yerine seçilen Ley, Liberal Partinin ilk kadın lideri olarak kayıtlara geçti.

Ley, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, bir kadının liderliğe seçilmesinin Avustralyalı kadınlara "güçlü bir mesaj" vereceğini belirtti.

"Partimizde daha fazla kadına ihtiyacımız var" diyen Ley, bu hedefi hayata geçirmek için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Avustralya'daki seçimleri İşçi Partisi kazandı

Ülke genelinde oy sayım süreci devam ederken resmi yayın kuruluşu ABC ve 9News tarafından paylaşılan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimleri İşçi Partisi kazandı.

Mevcut oy oranlarına göre iktidardaki İşçi Partisi, Temsilciler Meclisindeki 151 sandalyeden 93'ünü hanesine yazdırarak seçimleri önde götürürken Liberal-Ulusal Koalisyonu ise 41 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

Buna göre, Albanese'in lideri olduğu İşçi Partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 76 milletvekilli sınırını da aştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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