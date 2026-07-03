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Avustralya, İsrail ordusundaki bir vatandaşının Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını inceliyor

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Avustralya Federal Polisi, İsrail ordusunda görevli bir Avustralya vatandaşının Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını değerlendirmeye aldı. İddialar, sivil toplum kuruluşu tarafından polise sunulan bir dosyaya dayanıyor.

Avustralya Federal Polisinin (AFP), İsrail ordusundaki bir vatandaşının Gazze'de savaş suçu işlediğine ilişkin iddiaları değerlendirdiği bildirdi.

ABC News'in haberine göre, sivil toplum kuruluşu Avustralya Uluslararası Adalet Merkezinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusundaki bir Avustralya vatandaşının Gazze'de 2023-2024 yıllarında savaş suçu işlediğine dair iddiaların yer aldığı dosyanın Avustralya Federal Polisine sunulduğu belirtildi.

AFP'den yapılan açıklamada ise, iddiaların değerlendirildiği belirtilirken resmi bir soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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