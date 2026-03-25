Avustralya'dan İran pasaportu taşıyanların turist vizesiyle ülkeye girişine geçici kısıtlama

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İran pasaportu taşıyanların turist vizesiyle Avustralya'ya girişine 6 aylığına kısıtlama getirileceğini bildirdi.

ABC News'ün haberine göre, Burke, yaptığı açıklamada, İran pasaportu taşıyan ve turist vizesi bulunan kişilerin Avustralya'ya girişinin geçici kısıtlanacağını duyurdu.

Bu kararı, "göçmenlik sisteminin bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini korumaya yönelik adım" şeklinde niteleyen Burke, 26 Mart'tan itibaren 6 aylığına bu kısıtlamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Burke, "hükümetin hızla değişen küresel şartlarda ulusal çıkarlar uyarınca hareket ettiğini" vurgulayarak, bu tedbirin, durumun değerlendirilmesi için vakit kazandıracağını ifade etti.

Karara göre, halihazırda Avustralya'da bulunan İranlılar, çocukları ya da eşleri Avustralya vatandaşı olanlar ve kalıcı vize hamilleri gibi bazı gruplar, bu kısıtlamaya dahil olmayacak.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.