Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıma Kararını Tekrarladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığına dair açıklamalar yaparak, Orta Doğu'da barış ve ateşkes talep etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını yineleyerek, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor." dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese SBS News'e, ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dünyanın tutumlarını (Filistin Devletini tanıma kararı) ezici bir çoğunlukla ortaya koyduğunu" belirten Albanese, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor. Rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze halkına yardımların ulaşmasını istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Albanese'in açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül'de, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef almasının ardından geldi.

Avustralya Başbakanı Albanese, 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
