Avustralya e-Güvenlik Ofisi Başkanı, sosyal medya yasağının ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi

Güncelleme:
Avustralya'nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'in haberine göre Grant, bir podcast programında yaptığı konuşmada, gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan düzenlemenin ardından hedef alındığını kaydetti.

Grant, kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini, hakkında deepfake içerikler yayıldığını ve tehdit mesajları aldığını belirtti.

Aile fertlerinin güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Grant, güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin yeterli olmadığını ifade etti.

Avustralya'daki sosyal medya yasağını duyurmasının ardından Grant hakkında 75 bin adet paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 80'inin tehdit içerdiği tespit edildi.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) ceza ödemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
