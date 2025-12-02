Haberler

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong: Çin'in Pasifik'teki Askeri Faaliyetleri Kaygı Verici

Güncelleme:
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'in Pasifik bölgesindeki artan askeri faaliyetlerinin ciddi endişelere yol açtığını belirtti. Wong, bölgedeki güvenlik için şeffaflık gerektiğini ve dış aktörlerin Pasifik ülkelerinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin'in Pasifik'te artan askeri faaliyetlerinin bölge ülkelerinde "kaygıya yol açtığını" söyledi.

ABC News'in haberine göre, Kokoda Track Foundation tarafından başkent Canberra'da düzenlenen programda konuşan Wong, "Çin'in askeri yığınağının kaygı verici bir hızla arttığını görüyoruz. Bu durum, (Pasifik) bölgenin beklediği şeffaflık olmadan gerçekleşiyor." dedi.

Wong, küresel çok taraflı sistemin de baskı altında olduğunu belirterek, "Dünya, üzerinde uzlaştığımız taahhütleri yerine getirmekte geri kalıyor. Kurallar dezenformasyon, müdahale ve siber saldırılar gibi yeni tehditler karşısında gerektiği gibi korunmuyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın barış ve güvenlik konusunda "Pasifik öncelikli" bir yaklaşım izlediğini vurgulayan Wong, bölgede faaliyet gösteren özellikle Çin gibi aktörlerin, Pasifik ülkelerinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

"Burası bizim evimiz." diye konuşan Wong, dış aktörlerin Pasifik'in güvenliğine yönelik artan ilgisinin bazı sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, dün yaptığı açıklamada, kendi topraklarına doğru yola çıkma olasılığına karşı Filipin Denizi'nde Çin'e ait bir donanma filosunu izlediklerini duyurmuştu.

Özel bir istihbarat şirketinin yayımladığı raporda ise söz konusu Çin donanmasında yüksek ateş gücüne sahip bir uçak gemisiyle bir muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisinin bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
