Avustralya'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Sivil toplum kuruluşu Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi (ACIJ), İsrail'in Gazze'de artırarak devam ettirdiği kara saldırılarına ilişkin "endişe verici" açıklamalarda bulunan 2 İsrailli bakana yaptırım uygulanması için Avustralya hükümetine çağrıda bulundu.

ACIJ internet sitesinden Gazze'de devam eden insani krize ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de kalan nüfusu aç bırakma, bölgeyi yıkma ve halkı zorla göç ettirme yönünde ifadeler kullanan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Gazze Şeridi'ne insani yardımların girmemesi gerektiğini savunan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması için Avustralya hükümetine çağrı yapıldı.

Fransa, Kanada ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarını genişletme kararını kınadığına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiği dönemde Avustralya'nın uluslararası ortaklarının yanında yer almaması "endişe verici bir irade eksikliği" olarak nitelendirildi.

Gazze'deki zulme neden olanların sorumlu tutulması için gecikmeden adım atılması gerektiği savunulan açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine katkıda bulunduğu belirtilen Smotrich ve Ben-Gvir'in de bu yaptırımlardan muaf tutulmaması gerektiği aktarıldı.

ACIJ İcra Direktörü Rawan Arraf da yaptığı açıklamada, "Avustralya, işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen uluslararası suçlar ve insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalamaz." ifadesini kullandı.

Arraf, Avustralya'nın uluslararası hukukun korunması ve savaş suçlarının önlenmesi konusunda kararlı olması halinde, İsrail'in eylemlerine karşılık verme konusunda hem yasal hem de ahlaki sorumluluk taşıdığını vurguladı.