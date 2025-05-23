Avustralya'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Avustralya'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avustralya'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Haber Videosu

Yeni Güney Galler'de meydana gelen şiddetli sel felaketinde can kaybı 4'e ulaşırken, yaklaşık 50 bin kişi mahsur kaldı.

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'in kırsal bölgeleri ve Orta Kuzey Sahili'nde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Yeni Güney Galler Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, araçları sel suyunda mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 4'e yükseldiği, 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Yaklaşık 50 bin kişinin ise sel nedeniyle mahsur kaldığı, son 24 saatte 177 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu, yaklaşık 4 ayda görülen yağışın 3 günde gerçekleştiğini belirtti. Yağışın akşam saatlerinden itibaren şiddetini azaltmasının beklendiği aktarıldı.

SYDNEY'DEKİ BAZI BANLİYÖ TREN HATLARI VE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, selden en çok etkilenen kasabalardan biri olan Taree'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal etti. Başbakan Albanese, Hunter bölgesindeki Maitland kasabasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gitmeyi denedik. Ancak şartlar nedeniyle bu mümkün olmadı. Eminim ki insanlar bunu anlayacaktır. Ancak düşüncelerimiz şu anda mahsur kalanlarla birlikte. Biz burada çok açık ve net bir şekilde yalnız olmadığınızı söylemek için bulunuyoruz" dedi.Hayatı felç ettiŞiddetli yağış hava yolu ve demir yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sydney'deki bazı banliyö tren hatları ve uçuşlar iptal edildi. Sydney'in su ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan ve şu anda kapasitesinin yüzde 96'sı dolu olan Warragamba Barajı'nın taşma tehlikesi altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump: Rusya ve Ukrayna arasında en büyük savaş esiri takası tamamlandı

Trump duyurdu! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
DEM Partili Hatimoğulları şart koştu: Demokratik topluma giden yol buradan geçer

Hatimoğulları'ndan gündem yaratacak çıkış: Bir an önce lağvedilsin
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
Sevgilisi, 22 yaşındaki fenomeni canlı yayında bıçakladı

Canlı yayında bıçaklandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.