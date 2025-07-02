Avustralya'da Yerlilere Yönelik Soykırım İddiası: Yoorrook Adalet Komisyonu'ndan Çarpıcı Rapor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoorrook Adalet Komisyonu'nun raporuna göre, Victoria eyaletindeki yerli halklar kolonileşme sürecinde 'koordineli bir plan' çerçevesinde soykırıma uğradı. Raporda, 1834'ten itibaren yerli halklara karşı yapılan toplu katliamlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar detaylandırıldı.

Avustralya'da yürütülen soruşturma, Victoria eyaletindeki yerli halkların, kolonileşme sürecinde "koordineli bir plan" doğrultusunda "soykırıma uğradığını" ortaya koydu.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, 2021'de yerlilerin maruz kaldığı zulmü tespit etmek için kurulan "Yoorrook Adalet Komisyonu", Victoria eyaletinin kolonileştirildiği 1830'lara ait belgeleri inceledi.

200'den fazla tanık, 1300 beyanname ve 10 binden fazla belgeyi inceleyen komisyon, 4 yıllık araştırmanın sonucunda hazırlanan nihai raporu Victoria Parlamentosuna sundu.

Raporda, yerli halklara yönelik 1834'ten itibaren "toplu katliam" yapıldığı ve "insanlığa karşı suç işlendiği" ortaya kondu.

Yerli halkların cinsel şiddet, salgın hastalıklar, toplumdan dışlanma, kültürel asimilasyon ve benzeri birçok sürece maruz kaldığı vurgulanan raporda, Victoria yerlilerinin "neredeyse tamamen yok edildiği" ifade edildi.

Raporda, yerli halklara yönelik katliamın "koordineli bir planın sonucu" olduğu kaydedildi.

"Bu bir soykırımdır." denilen raporda, yerli halkların halen sistematik adaletsizlikle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Raporda, yerli halkların karşılaştığı sorunların önüne geçilmesi amacıyla 100 maddelik tavsiye listesine de yer verildi.

Yoorrook Adalet Komisyonu, Victoria hükümetini yaşanan "adaletsizlikler" karşısında harekete geçmeye ve reform yapmaya davet etti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.