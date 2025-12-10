Haberler

Avustralya'da gözaltında ölen yerlilerin sayısı 1979'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Avustralya'da Aborjin ve Torres Strait Adalı yerlilerin gözaltı veya tutukluluk sürecinde hayatını kaybetmesi, 1979-80 döneminden bu yana en yüksek düzeye ulaştı. 2024-2025 döneminde yaşamını yitirenlerin yüzde 29'unu yerli halk oluşturuyor.

Avustralya'da gözaltı ya da tutukluluk sürecinde hayatını kaybeden Aborjin ve Torres Strait Adalı yerlilerin sayısı, verilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1979-80 döneminden bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Avustralya Kriminoloji Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, Temmuz 2024-Haziran 2025 döneminde cezaevi ya da polis gözetiminde yaşamını yitiren toplam 113 kişiden 33'ünü "First Nations" olarak adlandırılan yerli halk oluşturdu.

Bu sayı, verilerin işlenmeye başlandığı 1979-80 döneminden bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

2024-2025 döneminde gözaltında hayatını kaybedenler arasında yerli halkın oranı, geçen yıl kayda geçen yüzde 23 seviyesine kıyasla yüzde 29'a yükseldi.

Rapor ayrıca, yerli halkın tutukluluk sürecinde ölüm oranının yerli olmayanlara kıyasla 13 kattan fazla, polis gözetiminde ise 10 kattan fazla olduğunu ortaya koydu.

Aborjin ve Torres Strait Adalı yerli halk, ülke nüfusunun sadece yüzde 3,8'ini oluşturmasına rağmen, ülkedeki mahkumların üçte birinden fazlasını kapsıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
