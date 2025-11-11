Haberler

Avustralya'da Yeni Bir Arı Türü Keşfedildi

Güncelleme:
Avustralya'da bilim insanları, polen ve nektar toplama ya da savunma amacıyla kullanılan boynuz benzeri çıkıntılara sahip yeni bir arı türü keşfetti. Bu tür, nesli tehlike altındaki yabani çiçeklerin bulunduğu bir bölgede ortaya çıktı ve korunma çağrısı yapıldı.

Avustralya'da bilim insanları, yüz kısmında polen ve nektar toplama ya da savunma amacıyla kullandığı düşünülen boynuz benzeri çıkıntılara sahip yeni bir arı türü keşfetti.

Western Australia eyaletinin Goldfields bölgesinde yalnızca belirli bir alanda yetişen, nesli tehlike altındaki "Marianthus aquilonaris" adlı yabani çiçek üzerinde araştırma yapan bilim insanları, daha önce tanımlanmamış bir arı türüne rastladı.

Türe, yüzünde yer alan boynuz misali çıkıntılar ve Lucifer adlı diziden esinlenerek "Megachile (Hackeriapis) Lucifer" ismini veren araştırmacılar, bu çıkıntıların yalnızca dişi arılarda görüldüğünü belirledi.

Bilim insanları, çıkıntıların, savunma amaçlı kullanılabileceğini, polen ve nektar toplamaya yardımcı olabileceğini ya da yuva yapımında reçine gibi maddelerin taşınmasında rol oynayabileceğini belirtti.

Çalışmanın başında bulunan Curtin Üniversitesinden Dr. Kit Prendergast, hem yeni arı türünün hem de aynı bölgede bulunan çiçeklerin, iklim değişikliği ve insan kaynaklı habitat tahribatı gibi tehlikelere karşı risk altında olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın 2 binden fazla yerli arı türüne ev sahipliği yaptığını, bu türlerin ekosistemlerin korunması ve bitkilere polen taşınması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prendergast, yeni arı türü ve nadir yabani çiçeklerin bulunduğu bölgenin koruma altına alınması çağrısında bulundu.

Araştırmanın detaylarına "Journal of Hymenoptera Research" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
