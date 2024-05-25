Avustralya'da Yaratıcılık ve Teknoloji Festivali Başladı

SİDNEY, 25 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde her yıl düzenlenen ve yaratıcılık, inovasyon ve teknolojinin kutlandığı "Vivid Sydney" festivali görkemli ışık gösterilerine sahne oluyor. Festival, bu yıl 24 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.