Avustralya'nın kuzeybatısında siklon tehdidi, güneybatısında aşırı sıcaklar etkili oluyor

Güncelleme:
Avustralya'nın kuzeybatısında tropikal siklon tehdidi yaşanırken, güneybatıdaki Perth'te aşırı sıcaklar hüküm sürüyor. İki zıt hava olayının etkili olduğu ülke genelinde vatandaşlar uyarılarak önlem almaları konusunda bilgilendirildi.

Avustralya'nın kuzeybatısında tropikal siklon tehdidi yaşanırken, güneybatıda yer alan Perth ve çevresi aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'da aynı anda iki zıt hava olayı etkili oluyor.

Hint Okyanusu'nda, Avustralya'nın kuzeybatısındaki Cocos Adaları açıklarında oluşan Grant Tropikal Siklon'un, şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve ani sel riskine yol açması bekleniyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM), siklonun kısa sürede güçlenebileceği uyarısında bulunurken, rüzgar hızının saatte 70 kilometreyi aşabileceğini belirtti.

Buna karşın Batı Avustralya??????? eyaletinin başkenti Perth'te, Noel'de sıcaklığın 40 santigrat dereceye ulaşması öngörülüyor. Eyaletin büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yangın riski artarken, geniş alanlarda tam yangın yasakları uygulanıyor.

Yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yaşanan bu aşırı hava koşullarına karşı vatandaşların uyarıları yakından takip etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
