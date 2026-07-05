Avustralya'da Temmuz Noel'i Kutlamaları
Güney Yarımküre'de yaz yerine kış atmosferinde Noel yaşamak isteyen Avustralyalılar, Kanberra'da düzenlenen etkinlikle Temmuz Noel'i geleneğini sürdürüyor.
KANBERRA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Noel etkinliği, 4 Temmuz 2026.
Güney Yarımküre'de yaz mevsimine denk gelen Noel yerine, kış atmosferini yaşamak isteyen Avustralyalıların özlemiyle ortaya çıkan Temmuz Noel'i geleneği devam ediyor. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua