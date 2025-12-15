Haberler

Avustralya Başbakanı: Sidney'deki Saldırının Ardından Silahlarla İlgili Yasaları Sıkılaştırabiliriz

Güncelleme:
Sidney'de yaşanan ve 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırının ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, silah taşıma ve bulundurma yasalarını sıkılaştırmayı değerlendirecek. Amezi, ruhsatlı silahların sayısına kısıtlamalar getirilmesi ve ruhsatların periyodik olarak gözden geçirilmesi sıklıkla gündemde.

SİDNEY, 15 Aralık (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sidney'in Bondi Plajı'nda yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan toplu silahlı saldırı sonrasında silah taşıma ve bulundurmaya yönelik daha sıkı düzenlemeler getirme konusunu değerlendireceklerini söyledi.

Albanese pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, eyalet ve bölge liderleriyle öğleden sonra yapılacak acil toplantıda silah taşıma ve bulundurmayla ilgili yasaların daha da sıkılaştırılması konusunu görüşeceğini belirtti.

Federal hükümetin gelecekte benzer saldırıları önlemek için "gerekli her türlü önlemi" almaya hazır olduğunu belirten Albanese, bireylerin ruhsat alabileceği silah sayısına sınırlama getirilmesi ve zaman içinde silah ruhsatlarının gözden geçirilmesi gibi düzenlemeler yapılabileceğini belirtti.

Albanese, "İnsanların durumlarında değişiklik olabilir. Zamanla radikalleşebilirler. O yüzden ruhsatlar süresiz olmamalı" dedi.

Saldırıya karışan iki kişiden biri olan 50 yaşındaki kişi pazar gecesi polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri saldırganın kullandığı silahın ruhsatlı olduğunu ve kendine ait 6 adet yasal silahı bulunduğunu doğrulamıştı.

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns de pazartesi günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, eyaletin silah taşıma ve bulundurma yasalarında "değişiklik" yapma zamanının geldiğini söyledi.

Silahlı saldırıda 50 yaşındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, 1996 yılında ada eyaleti Tazmanya'daki Port Arthur'da 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan toplu silahlı saldırıdan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül toplu saldırı olarak kayda geçti. Port Arthur'daki saldırı, Avustralya'nın silah yasalarında otomatik ve yarı otomatik ateşli silahlarla ilgili sıkı düzenlemeler içeren büyük bir değişiklik yapılmasına neden olmuştu.

