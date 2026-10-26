Avustralya'da mahkeme, mahkumun Vegemite itirazını uyuşturucu gerekçesiyle reddetti

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Avustralya'da mahkeme, bir mahkumun maya özütünden yapılan ve ülkede yaygın tüketilen "Vegemite" yiyeceğinin cezaevinde yasaklanmasının "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.

Cinayet suçundan müebbet hapis cezası çeken 55 yaşındaki Andre McKechnie, geçen yıl, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki cezaevlerinde yaklaşık 20 yıldır uygulanan yasağa karşı eyaletteki Yüksek Mahkemeye başvurdu.

McKechnie, bira üretiminden arta kalan maya özütü ile çeşitli baharat ve sebze katkı maddeleri kullanılarak üretilen, tuzlu "Vegemite" isimli sürülebilir yiyeceği tüketmesine izin verilmemesinin, insan hakları şartı kapsamında "bir Avustralyalı olarak kültürünü toplum içinde yaşama" hakkını ihlal ettiğini savundu.

Davaya bakan Yargıç Claire Harris, yasağın mahkumun kültürel haklarını sınırladığını kabul etse de söz konusu uygulamanın cezaevlerinde uyuşturucu ve alkol kullanımını önleme amacı doğrultusunda haklı gerekçelere dayandığına hükmetti.

Harris, kararında, McKechnie'nin sürülebilir yiyeceği tüketememesinden kaynaklanan "üzüntüsünün" ve "kültürünü toplum içinde yaşayamamasının" temel nedeninin cezaevinde bulunması olduğunu ifade ederek mahkumun itirazını reddetti.

Cezaevi yetkilileri de söz konusu yiyeceğin uyuşturucu arama köpeklerinin narkotik maddeleri tespit etme kabiliyetini olumsuz etkileyebileceği ve içerdiği maya nedeniyle alkol üretiminde kullanılabileceği gerekçesiyle eyaletteki 12 cezaevinde yasaklandığını belirtti.

Avustralya'da yaygın tüketilen "Vegemite", ülke kültürünün simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA